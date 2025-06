Stefania Craxi - all' ombra della storia | la presentazione a Cervinara

Giovedì 12 giugno, a Cervinara, Stefania Craxi svelerà il suo intimo viaggio tra storia, politica e emozioni in "Stefania Craxi - all'ombra della storia". Un evento imperdibile presso la Sala della Cultura in Piazza Trescine, che offrirà un’occasione unica per conoscere da vicino l’autrice e il suo percorso ricco di passione e dedizione. Per la prima volta, si apre una finestra autentica sulla vita di una figura politica di grande rilievo, rendendo questa presentazione un appuntamento da non perdere.

Giovedì 12 giugno presso la Sala della cultura in Piazza Trescine, a Cervinara, Stefania Craxi presenterà il libro che prende il suo nome "Stefania Craxi- all'ombra della storia" un lavoro che racconta della sua vita politica e degli affetti personali. Il libro "Per la prima volta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - "Stefania Craxi - all'ombra della storia": la presentazione a Cervinara

In questa notizia si parla di: stefania - craxi - ombra - storia

Polemica per Fedez al congresso di Forza Italia giovani, Stefania Craxi: “È una vergogna, noi abbiamo modelli diversi” - Fedez al congresso di Forza Italia Giovani? La notizia ha scatenato un acceso dibattito tra le fila del partito.

Se ne parla anche su altri siti

Cervinara, Stefania Craxi- all'ombra della storia; All’ombra della storia”, Stefania Craxi a Cervinara; A Cervinara Stefania Craxi racconta Bettino e la sua storia.

A Cervinara Stefania Craxi racconta Bettino e la sua storia - Per la prima volta, Stefania Craxi, figlia di Bettino, decide di raccontare una storia politica di cui va fieramente orgogliosa.

A Cervinara la presentazione del libro di Stefania Craxi “All’ombra della storia”. - A Cervinara la presentazione del libro di Stefania Craxi “All’ombra della storia”.

All’ombra della storia, all’ombra di Craxi un intreccio letto con la lente del ricordo - La recente pubblicazione del libro dell’onorevole Stefania Craxi, “All’ombra della storia”, per le edizioni Piemme è una grande opportunità di riflessione.