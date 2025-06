Stati Uniti si allargano le proteste | migliaia in marcia a New York contro i raid anti-migranti | Oltre 80 arresti

Le strade di New York si sono trasformate in un fiume di indignazione, con migliaia di cittadini che marciando contro i raid anti-migranti chiedono giustizia e rispetto dei diritti umani. La protesta cresce, mentre le tensioni si allargano a livello nazionale, preludio a un dibattito acceso che coinvolge l’intera società americana. La situazione resta in continua evoluzione, e il mondo osserva attentamente cosa accadrà nei prossimi giorni.

“ Ice fuori da New York “, gridano i manifestanti mentre migliaia di loro marciano per le strade di New York per protestare contro i raid dell’immigrazione. L’Ice, la polizia federale per l’immigrazione, ha intensificato gli arresti di migranti e richiedenti asilo nelle ultime settimane negli Stati Uniti, preludio ai violenti scontri a Los Angeles. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dispiegato migliaia di truppe, tra cui 700 Marines in servizio attivo, a Los Angeles, nonostante le autoritĂ californiane affermino che la mossa è inutile e che infiammerĂ la situazione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Stati Uniti, si allargano le proteste: migliaia in marcia a New York contro i raid anti-migranti: “Oltre 80 arresti”

In questa notizia si parla di: stati - uniti - migliaia - newyork

Jenny e Sumit di 90 Day Fiancé sorprendo tutti: si sono trasferiti negli Stati Uniti? - Jenny e Sumit, protagonisti di 90 Day Fiancé, hanno stupito tutti trasferendosi negli Stati Uniti dopo cinque anni in India.

Oggi negli Stati Uniti d'America si commemora il Memorial Day Cos'é esattamente e cosa rappresenta questa sentitissima ricorrenza?! Ogni anno, l'ultimo lunedì del mese di Maggio (le celebrazioni in realtà iniziano già durante il weekend precedente) tutti Partecipa alla discussione

All'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stata diagnosticata una forma aggressiva di cancro alla prostata. Ad annunciarlo un portavoce dell'ex presidente, secondo quanto riporta il New York Times. "Sebbene si tratti di una forma più aggressiva della mala Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Migliaia di napoletani in piazza a New York e Madrid per lo Scudetto: cantano 'O surdato 'nnammurato; Le proteste contro Trump negli Stati Uniti; Migliaia di persone partecipano alle proteste anti-Trump e Musk in tutto il Paese e in Europa.

Retate di immigrati, proteste anche a New York - I manifestanti, molti giovani, si sono radunati a Foley Square, vicino ai tribunali dove venerdì sono stati arrestati migranti, per poi marciare attraverso la parte bassa di Manhattan ...

Gli scontri a New York, manifestanti cercano di bloccare mezzi polizia - Scontri sono scoppiati in serata a più riprese tra la polizia e i manifestanti in piazza a New York nella zona di Foley Square ...