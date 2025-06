Stati Uniti-Cina Trump conferma l’accordo sui dazi | cosa prevede

Dopo intensi colloqui a Londra, Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un’intesa di massima sui dazi, segnando un passo significativo verso il de-escalation delle tensioni commerciali. Pechino e Washington puntano a un futuro più stabile, con la rimozione delle restrizioni cinesi su magneti e terre rare, risorse strategiche per molte industrie. Questa intesa potrebbe influenzare profondamente il panorama economico globale, aprendo nuove opportunità e sfide per le aziende di tutto il mondo.

Dopo due giorni di colloqui a Londra gli Stati Uniti e la Cina hanno trovato un accordo di massima sui dazi. Ne aveva dato notizia Pechino, tramite il viceministro del Commercio Li Chenggang, e lo ha confermato su Truth anche Donald Trump, fornendo qualche dettaglio in più sull’intesa. Elemento centrale dell’accordo è la rimozione delle restrizioni cinesi sulle esportazioni di magneti e terre rare verso gli Usa, materie prime cruciali per l’industria tech e della difesa, che saranno «fornite in anticipo» da Pechino. In cambio, Washington permetterà agli studenti cinesi di frequentare college e università americane («cosa che mi è sempre piaciuta», ha scritto Trump), concedendo loro i visti necessari. 🔗 Leggi su Lettera43.it