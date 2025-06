Il 13 giugno, Napoli si trasformerà nel cuore pulsante della riflessione culturale italiana con gli Stati Generali della Cultura 2025. Un'occasione unica per delineare il futuro del nostro patrimonio artistico e sociale, attraverso un confronto strategico tra esperti, istituzioni e cittadini. La Grande Bellezza diventa così motore di sviluppo, ispirando un’Italia più forte e consapevole. Preparatevi a scoprire come la cultura possa plasmare il domani del nostro Paese.

Un confronto strategico sul futuro culturale del Paese andrà in scena a Napoli il prossimo 13 giugno, nella cornice del Teatro Bellini, in occasione della nuova edizione degli Stati Generali della Cultura 2025, organizzata da Il Sole 24 Ore sostenuto da Regione Campania attraverso Scabec.