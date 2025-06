Stasera su Raiuno Benigni da Vespa È la prima volta

Questa sera su RaiUno, un appuntamento imperdibile con Roberto Benigni: in esclusiva assoluta, il regista e attore premio Oscar si presenta a Bruno Vespa per la prima volta insieme, rivelando i dettagli del suo nuovo libro "Il sogno". Un’occasione unica per scoprire le sue riflessioni sull’Europa e sulle sfide del nostro tempo, in un’intervista che emozionerà e ispirerà gli spettatori. Non mancate!

In occasione dell’uscita, il 17 giugno, del suo libro Il sogno edito da Einaudi, il regista e attore premio Oscar Roberto Benigni è ospite – in esclusiva assoluta – di Bruno Vespa e per la prima volta insieme, nella puntata di Cinque minuti, in onda oggi dopo il Tg1 delle 20.00. Il libro è la versione ampliata e arricchita dello spettacolo che ha emozionato milioni di telespettatori su Rai 1 il 19 marzo scorso. Roberto Benigni svela un’Europa inedita intrecciando poesia e realtà, memoria e speranza. Un racconto appassionato e visionario, che evocando le ferite della guerra ci accompagna, con tenerezza e coraggio, nel cammino verso la pace. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stasera su Raiuno. Benigni da Vespa. È la prima volta

In occasione dell'uscita, il 17 giugno, del suo libro "Il sogno" edito da Einaudi, il Premio Oscar Roberto Benigni è ospite - in esclusiva assoluta - di Bruno Vespa e per la prima volta insieme, nella puntata di "Cinque minuti", in onda mercoledì 11 giugno dopo il

