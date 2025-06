Star Trek | Strange New Worlds 3 su Paramount+ | il trailer il cast e la trama

Preparati a esplorare nuovi mondi con Star Trek: Strange New Worlds 3, la terza stagione della serie che porta l’universo Trek nel futuro. Paramount+ svela il teaser trailer, rivelando un cast appassionato e una trama avvincente che promette emozioni e scoperte senza precedenti. Il viaggio continua: scopri tutto quello che devi sapere su questa avventura stellare!

Il viaggio continua. Paramount+ svela il teaser trailer della terza stagione di Star Trek: Strange New Worlds, la serie del franchise che racconta i viaggi della Uss Enterprise sotto il comando del capitano Christopher Pike.

#ParamountPlus ha presentato il #trailer ufficiale della terza stagione di #STARTREK: #STRANGENEWWORLDS, che debutterà giovedì #17luglio con un doppio episodio in esclusiva su @paramountplusit Partecipa alla discussione

Paramount+ ha diffuso il trailer della terza stagione di Star Trek: Strange New Worlds. Composta da dieci episodi, debutterà il 17 luglio su Paramount+ con i primi due episodi disponibili da subito; i successivi saranno rilasciati a cadenza settimanale. Sotto, n Partecipa alla discussione

Star Trek – Strange New Worlds: il trailer ufficiale della nuova stagione da luglio su Paramount+ - Paramount+ ha presentato il trailer ufficiale della terza stagione di Star Trek – Strange New Worlds, la serie originale di successo prodotta da CBS Studios.

