star comics presenta a milano il secondo numero di manga issho la prima rivista di manga europea

Star Comics porta a Milano il secondo numero di Manga Issho, la prima rivista di manga europea, già amata dai lettori per le sue storie coinvolgenti e autori emergenti. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati: il 25 giugno, presso la storica libreria Hoepli, si terrà una presentazione speciale per celebrare questo nuovo capitolo. Non perdete l’occasione di scoprire le novità e incontrare i creatori delle vostre serie preferite!

Manga Issho, la prima rivista di manga in Europa, ha ricevuto una calorosissima accoglienza da parte dei tanti lettori che hanno deciso di immergersi nelle storie contenute tra le sue pagine. Il 24 giugno sarà quindi il momento del secondo numero, con nuovi autori pronti a far vivere le proprie storie. Per celebrarne l'uscita, Star Comics ha organizzato il 25 giugno una presentazione presso la libreria Hoepli di Milano – in Via Ulrico Hoepli 5 – dalle ore 15.30 alle 19.30. L'evento, moderato da Matteo Bianchi della Libreria Hoepli, inizierà con una lezione frontale di sceneggiatura seguita da una dedicata al disegno, entrambe tenute dagli autori presenti: Adriano Barone, Fausto Chiodoni, Federica Di Meo, Ivana Murianni e Manuel Vivian.

Il n. 2 di MANGA ISSHO arriva finalmente il 24/6 in fumetteria, libreria e store online. Festeggiate con noi questa attesa uscita alla libreria Hoepli di Milano, mercoledì 25 giugno! Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

