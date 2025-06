Stangata per il fuffaguru milanese Big Luca | sanzionato con 60mila euro

Scandalo nel mondo degli influencer: Big Luca Sanzionato con ben 60mila euro dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Le indagini hanno smascherato il modo in cui alcuni "fuffaguru" promuovono corsi e metodi mirabolanti, spesso in ambienti da sogno, promettendo ricchezze facili. Una svolta che mette in discussione l’etica di un settore che ha ormai perso la bussola: scopriamo cosa si nasconde dietro queste promesse irrealistiche, perché è fondamentale difendersi dalle truffe online.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha chiuso le istruttorie nei confronti degli influencer e cosiddetti "fuffaguru" (ossia il filone di venditori di corsi che, in toni enfatici ed esagerati, spesso in contesti lussuosi e irrealistici, spiegano "come diventare ricchi") Luca Marani.

