Stalking 11 anni all’ex candidato sindaco no-vax

Un caso che scuote la comunità di Varese: Francesco Tomasella, ex candidato sindaco e figura di spicco del movimento No Vax, è stato condannato a oltre 11 anni di carcere per stalking e violenza sessuale. La sentenza, emessa ieri mattina dal Tribunale di Varese, segna un duro colpo per chi aveva seguito con passione le sue battaglie contro le restrizioni antiCovid. La vicenda evidenzia come l'odio e le controversie personali possano degenerare in azioni gravi e imprevedibili.

Condannato ieri mattina in primo grado al Tribunale di Varese a 11 anni e tre mesi di reclusione Francesco Tomasella, 39 anni, ex candidato sindaco di Varese (per il movimento Varese libera), leader No Vax contro la "dittatura sanitaria", oppositore delle restrizioni antiCovid durante il periodo del lockdown. Tomasella era a processo dal mese di novembre dello scorso anno accusato di stalking e violenza sessuale nei confronti della ex compagna. Il pm aveva chiesto per l’imputato una condanna a 12 anni e 6 mesi. La testimonianza in aula della vittima era stata drammatica, la donna aveva raccontato della condizione di terrore in cui viveva, delle botte e delle violenze subite, di aver temuto anche di morire, la vita un incubo durato tre anni, dal 2020 al 2023. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stalking, 11 anni all’ex candidato sindaco no-vax

É stato condannato in primo grado a 11 anni e 3 mesi di reclusione con l’accusa di violenza sessuale e stalking sulla sua ex fidanzata. Chi è Francesco Tomasella, l’ex candidato sindaco di Varese: https://fanpa.ge/dx9gf. Partecipa alla discussione

L'ex candidato sindaco di Varese Francesco Tomasella condannato a 11 anni e 3 mesi per stalking e violenza #in evidenza #francesco tomasella Partecipa alla discussione

