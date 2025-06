Stadio Maradona rimossi 75 veicoli in divieto di sosta durante il concerto di Marracash

Durante il concerto di Marracash allo stadio Maradona, la polizia ha rimosso 75 veicoli in divieto di sosta, garantendo ordine e sicurezza. Controlli serrati hanno anche portato alla denuncia di parcheggiatori abusivi e a multe per coloro che hanno violato le norme di parcheggio. Un intervento deciso per tutelare la buona riuscita dell’evento e la sicurezza di tutti. Scopri di più sui dettagli di questa operazione.

Controlli nell'area del Maradona durante il concerto di Marracash: denunciati parcheggiatori abusivi, multate e rimosso auto e moto in divieto di sosta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

