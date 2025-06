Stadio Maradona ok a monitoraggio e interventi sul terzo anello

Il sogno di un impianto all’avanguardia si avvicina alla realtà: il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato un importante emendamento per il monitoraggio e gli interventi sul terzo anello dello Stadio Maradona. Questa decisione rappresenta un passo fondamentale verso la piena fruibilità e sicurezza dell’impianto, garantendo agli appassionati un’esperienza ancora più immersiva e coinvolgente. Scopriamo insieme come questa innovazione trasformerà il cuore sportivo di Napoli.

Il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato un emendamento per il piano di monitoraggio e realizzazione degli interventi necessari per la piena fruizione del terzo anello dello stadio Maradona. Il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato ieri l'emendamento, presentato dal consigliere Nino Simeone, Presidente della commissione Infrastrutture, che dà il via alla predisposizione e approvazione

«Si propone la predisposizione e approvazione del piano di monitoraggio del terzo anello dello stadio Maradona, e la progettazione e realizzazione degli interventi per la piena fruizione del terzo anello»

