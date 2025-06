Stadio | dal Comune via libera per la definizione della convenzione ponte con il Pisa

Il Comune di Pisa apre ufficialmente le porte a una nuova fase per lo stadio Arena Garibaldi, con l’approvazione della convenzione ponte con il Pisa Sporting Club. Questa scelta strategica, in scadenza a luglio 2025, punta a garantire continuità e investimenti, rafforzando il legame tra squadra e città. La decisione rappresenta un passo fondamentale verso un futuro ancora più brillante per il settore sportivo locale, e ...

Pisa, 11 giugno 2025 – La giunta comunale ha approvato una delibera che avvia il procedimento per una nuova assegnazione da parte del Comune di Pisa al Pisa Sporting Club dello stadio comunale Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani. Questa decisione si inserisce nel percorso già avviato nei mesi scorsi, in vista della scadenza della convenzione attualmente in vigore, fissata al 31 luglio 2025. Il nuovo contratto avrà carattere transitorio e potrà essere considerata, a tutti gli effetti, una convenzione “ponte”, volta a garantire la continuità dell’utilizzo dell’impianto da parte della squadra cittadina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stadio: dal Comune via libera per la definizione della convenzione ponte con il Pisa

In questa notizia si parla di: pisa - stadio - convenzione - comune

