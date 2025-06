Stadio a San Siro effettuate le indagini ambientali | ecco cosa rivelano le analisi del terreno

Le indagini ambientali nello stadio di San Siro svelano dettagli cruciali sullo stato del terreno, offrendo chiavi di lettura per il futuro rinnovamento dell’area. Questi approfondimenti sono fondamentali per garantire un investimento sicuro e sostenibile, ponendo le basi per un progetto che possa valorizzare al massimo il cuore sportivo di Milano. Ecco cosa emerge dalle analisi e quali sviluppi attendono il celebre impianto milanese.

Sono iniziate le indagini preliminare nelle aree adiacenti allo stadio di San Siro al centro della manifestazione di interesse di Inter e Milan per l'acquisizione degli spazi. In particolare, sono stati analizzati Parco dei Capitani, i parcheggi nord e sud, il piazzale di ingresso al Meazza e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Stadio a San Siro, effettuate le indagini ambientali: ecco cosa rivelano le analisi del terreno

