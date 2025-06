Stabilizzazione del taglio del cuneo e nuove aliquote Irpef | effetti sull' inflazione e drenaggio fiscale

La recentissima stabilizzazione del taglio del cuneo e le nuove aliquote Irpef rappresentano un cambiamento significativo nel panorama fiscale italiano. Questi interventi, pur garantendo maggiore stabilità , aumentano anche la sensibilità dell'imposta al processo inflattivo, con impatti diretti sui lavoratori dipendenti. Secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, la riforma, grazie alla sua natura più progressiva, favorisce un sistema più equo e dinamico, ma necessita di una attenta analisi per comprendere appieno i suoi effetti.

La stabilizzazione del taglio del cuneo e l'accorpamento delle aliquote Irpef introdotti in manovra "se, da un lato, danno maggiore stabilità al sistema, dall'altro, aumentano la sensibilità dell'imposta personale sul reddito all'inflazione soprattutto per i lavoratori dipendenti". Lo afferma l' Ufficio parlamentare di bilancio nel Rapporto sulla politica di bilancio, da cui emerge che la nuova struttura Irpef, essendo più progressiva, produce un maggior drenaggio fiscale. "In un contesto in cui la dinamica retributiva è già risultata insufficiente a compensare l'inflazione - osserva l'Upb -, l'intensificazione del prelievo fiscale derivante dall'interazione tra quest'ultima e la progressività dell'imposta rischia di erodere in misura considerevole gli incrementi nominali delle retribuzioni, con potenziali ricadute negative sui consumi e sulla domanda interna". 🔗 Leggi su Quotidiano.net