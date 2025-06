Spread Btp-Bund a 10 anni stabile a 91 punti base rendimento al 3,44%

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni si mantiene stabile a 91 punti base, nonostante le oscillazioni di giornata. La breve discesa sotto i 90 punti ha infranto il precedente limite, riflettendo tensioni e incertezze sui mercati europei. Questi movimenti evidenziano come, in un contesto di volatilità crescente, il differenziale continui a essere un indicatore chiave per valutare la stabilità economica dell’Eurozona, rendendo imprescindibile monitorarne gli sviluppi nei prossimi giorni.

Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni stabile: il differenziale ha concluso la seduta a 91 punti base, gli stessi della chiusura di ieri. In partenza della seduta, che spesso registra forti sbalzi sugli ordini accumulati, lo spread ha brevemente avvicinato i minimi da oltre dieci anni scendendo a 89,8 punti, contro un livello di 87,6 euro in conclusione di giornata del marzo 2015. La breve discesa odierna sotto i 90 punti ha comunque infranto il precedente minimo del febbraio 2021. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,44%.

