Sportitalia | incontro Gattuso-Buffon domani Ringhio vede Gravina e può diventare ct della Nazionale

Domani, un evento imperdibile: Gattuso e Buffon si incontrano a Sportitalia, mentre Ringhio vede Gravina e Pu242 alle prese con il sogno di diventare il prossimo commissario tecnico della Nazionale. La corsa per il ruolo di ct si avvicina alla sua fase decisiva, alimentando speranze e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Ma quali saranno le novità di questa importante ricerca? Resta con noi per scoprire gli ultimi aggiornamenti sulla sfida che potrebbe rivoluzionare il volto del calcio italiano.

La ricerca di un commissario tecnico per la Nazionale italiana continua, ma sembra essere giunta nel rettilineo finale: secondo quanto riporta.

Gattuso CT dell'Italia, è il giorno chiave. Cinque telefonate tra Ringhio e Buffon; Italia, l’ex Milan in panchina: ha appena detto sì.

Gattuso Nazionale, domani incontro con Gravina per arrivare alla fumata bianca. La situazione in casa azzurra Secondo calcionews24.com: Gattuso Nazionale, atteso un grande incontro con il Presidente Gravina per arrivare alla fatidica fumata bianca Il calcio italiano sta vivendo un momento di grande incertezza, con la Nazionale che cer ...