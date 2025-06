Sportdays Avellino risponde presente | Aggregazione salute e legalità

scoperta, divertimento e benessere, dove sport e salute si sono incontrati per rafforzare il senso di comunità. Sportdays Avellino risponde presente, dimostrando che l’aggregazione e la legalità sono fondamentali per costruire un futuro più sano e consapevole per tutti.

AVELLINO – Piazza Libertà si è trasformata, nel pomeriggio di oggi, nel fulcro di Sportdays, la manifestazione promossa dal Coni provinciale che ha riunito sport, prevenzione sanitaria e cittadinanza attiva in un’unica iniziativa aperta a tutta la comunità. Una giornata all’insegna della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Sportdays, Avellino risponde presente: "Aggregazione, salute e legalità"

In questa notizia si parla di: sportdays - avellino - risponde - presente

Sport e salute, l'Asl di Avellino partecipa a Sportdays con gli screening oncologici - Sport e salute si incontrano ad Avellino, dove l'ASL promuove la prevenzione attraverso gli screening oncologici durante Sportdays.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sportdays, Avellino risponde presente: Aggregazione, salute e legalità.

Al via Sportdays, la cittadella del divertimento - Tutto pronto per il taglio del nastro della ventiduesima edizione di SportDays, la rassegna che ...