Sport per gli over 60 col progetto europeo ' Score? con Spagna e Portogallo a Cesena la competizione finale

Dopo il trionfo alle Olimpiadi over 65 a Viana do Castelo, Cesena si conferma protagonista nel promuovere uno stile di vita attivo e inclusivo. Con il progetto europeo “Score”, in collaborazione con Spagna e Portogallo, la città si prepara alla grande sfida finale, dimostrando che l’età è solo un numero e che il benessere non ha limiti. La competizione si svolgerà a Cesena, un esempio di energia e vitalità per tutti gli over 60.

Dopo il successo legato alla partecipazione cesenate alle Olimpiadi sportive over 65 disputate a Viana do Castelo, in Portogallo, a ottobre 2023, l’amministrazione comunale di Cesena continua a promuovere il benessere psico-fisico e l’inclusione sociale degli over 60 aderendo al progetto europeo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Sport per gli over 60 col progetto europeo 'Score? con Spagna e Portogallo, a Cesena la competizione finale

