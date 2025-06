Sport in tv oggi mercoledì 11 giugno | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Se sei appassionato di sport e non vuoi perderti nemmeno un momento delle emozioni di oggi, mercoledì 11 giugno, sei nel posto giusto. Dalla lotta per la qualificazione dell’Italvolley maschile alla prestigiosa 24 Ore di Le Mans, il palinsesto è ricco di eventi da seguire in diretta streaming e in tv. Ecco tutto quello che devi sapere su orari, programmi e come vivere al massimo questa giornata sportiva.

Quest’oggi, mercoledì 11 giugno, ci aspetta un’intensa giornata di sport con tanti eventi internazionali che riguarderanno anche i colori azzurri. Comincia per esempio il cammino dell’Italvolley maschile nel round robin di Nations League con una prima partita da affrontare a Quebec City contro la Bulgaria, mentre entra nel vivo la settimana della 24 Ore di Le Mans con due sessioni di prove libere e le qualifiche. Spazio anche per la lotta con il day-3 degli Europei Cadetti, ma anche per la tappa bavarese della Coppa del Mondo di tiro a segno. Focus sul ciclismo con la cronometro individuale valevole come quarta tappa del Giro del Delfinato, in cui andrà in scena un interessante confronto diretto a distanza tra i big di classifica Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 11 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

