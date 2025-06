Sport in tv oggi mercoledì 11 giugno | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 11 giugno, il palinsesto sportivo si anima con eventi imperdibili che coinvolgono le nazionali e i grandi protagonisti delle competizioni internazionali. Dalla sfida dell’Italvolley maschile in Nations League alle emozionanti prove della 24 Ore di Le Mans, la giornata promette adrenalina e passione. Scopri orari, programmi e come seguire tutto in streaming: ecco il modo migliore per vivere lo sport in TV oggi.

Quest’oggi, mercoledì 11 giugno, ci aspetta un’intensa giornata di sport con tanti eventi internazionali che riguarderanno anche i colori azzurri. Comincia per esempio il cammino dell’Italvolley maschile nel round robin di Nations League con una prima partita da affrontare a Quebec City contro la Bulgaria, mentre entra nel vivo la settimana della 24 Ore di Le Mans con due sessioni di prove libere e le qualifiche. Spazio anche per la lotta con il day-3 degli Europei Cadetti, ma anche per la tappa bavarese della Coppa del Mondo di tiro a segno. Focus sul ciclismo con la cronometro individuale valevole come quarta tappa del Giro del Delfinato, in cui andrà in scena un interessante confronto diretto a distanza tra i big di classifica Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 11 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

