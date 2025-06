Sport in tv oggi 11 giugno | dalla pallavolo al ciclismo il programma completo

Sei pronto a vivere un mercoledì all’insegna dello sport? Dalla pallavolo al ciclismo, passando per il tennis e molto altro: oggi, 11 giugno, il palinsesto offre emozioni e avventure da non perdere. Il Giro del Delfinato entra nel momento clou, ma gli appassionati di volley e tennis troveranno pane per i loro denti. Scopri il programma completo e preparati a tifare, seguire e vivere ogni istante di questa giornata sportiva imperdibile!

Sport in Tv mercoledì 11 giugno: dalla pallavolo al ciclismo, tutti gli eventi in programma nella giornata di oggi: ecco quali sono Il Giro del Delfinato sta entrando nel vivo ed è senza dubbio l’evento che catalizza la maggiore attenzione nella giornata odierna sportiva. Ma non c’è solo ciclismo in questo mercoledì 11 giugno. Diversi, infatti, gli eventi a partire dalla Nations League di pallavolo fino all’Atp di Stoccarda di tennis, un torneo 250 che di fatto regala diverse emozioni. Per quanto riguarda l’automobilismo attenzione concentrata sulla 24 Ore di Le Mans, con la doppia sessione di prove libere e Qualifiche. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: giugno - pallavolo - ciclismo - sport

Basket, padel e pallapugno nel Bar dello Sport di oggi, lunedì 9 giugno, giornata internazionale degli archivi. E noi abbiamo messo in archivio un fine settimana davvero ricco di soddisfazioni per quanto riguarda le squadre della Polisportiva della goccia soste Partecipa alla discussione

Torna la Festa dello Sport: sabato 7 giugno dalle 15.00 nel Parco dell'infinito dimostrazioni, attività e oltre 20 discipline sportive Comune di Lucca - La Festa dello Sport torna sabato 7 giugno nel Parco dell'Infinito, all'interno del Parco Fluviale, in via della Scog Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Sport News: le ultime notizie di oggi; Diretta Rai Sport Domenica 1 Giugno 2025 Ciclismo Giro d'Italia a Roma, Nuoto, Basket, MotoCross; Dalla Supercoppa al Mondiale per Club: tutti gli eventi sportivi del 2025.

Calendario sportivo GIUGNO 2025: gli eventi del mese da non perdere. Mondiale per club, Finals NBA, Motori e tanto altro - Tutti gli eventi sportivi del mese da non perdere, con NBA Finals, motori ma anche il Calcio con nazionali e club.

Ciclismo, le corse di giugno in tv e streaming: si comincia il 4 con il Giro di Slovenia - Gli appuntamenti clou del calendario del ciclismo a giugno sono il Criterium del Delfinato e il Giro di Svizzera ...