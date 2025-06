Sport e rigenerazione urbana oltre 1,3 milioni di euro per due progetti di riqualificazione

Due importanti iniziative shine in città: oltre 13 milioni di euro destinati a progetti di sport e rigenerazione urbana, nati da bandi regionali e pronti a trasformare aree strategiche. Dalla riqualificazione del 'campetto' di via dello Sport alla riqualificazione urbana complessiva, questi fondi rappresentano un passo decisivo per il futuro di Ferrara.

Da due bandi regionali a due progetti di riqualificazione relativi ad aree sportive e rigenerazione urbana, fino all'ottenimento di due finanziamenti. Il primo, per la riqualificazione della zona sportiva del 'campetto' di via dello Sport a.

In questa notizia si parla di: riqualificazione - sport - rigenerazione - urbana

San Giuliano Terme investe nello sport: 650mila euro per la riqualificazione del "Bui" - San Giuliano Terme investe 650mila euro nella riqualificazione dell'impianto sportivo "Giovanni Bui".

? *PARTECIPAZIONE AL BANDO DI RIGENERAZIONE URBANA - PROPOSTA DI INTERVENTO: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO RICREATIVO COMUNALE* ? L'amministrazione comunale è lieta di annunciare che il 10 marzo 2025 è stato p Partecipa alla discussione

L'Asp annuncia che, a breve, partirà il progetto di riqualificazione dell'ospedale di Vaccarella e di rigenerazione urbana dell'area Partecipa alla discussione

