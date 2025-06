Spirit World – La Festa delle Lanterne | il nuovo film con Catherine Deneuve al cinema dal 26 giugno 2025

Preparati a un viaggio emozionante tra realtà e spiritualità: “Spirit World – La Festa delle Lanterne” segna il ritorno di Catherine Deneuve sul grande schermo, con una storia poetica e coinvolgente che svela i misteri dell’aldilà. Diretto da Eric Khoo e distribuito in Italia da Europictures, il film arriverà nelle sale il 26 giugno 2025. Non perderti questa esperienza unica che ti farà riflettere sui confini tra vita e morte…

. Catherine Deneuve torna sul grande schermo con “Spirit World – La Festa delle Lanterne”, un film intenso e poetico che esplora il confine tra la vita e l’Aldilà. La pellicola, diretta dal regista singaporiano Eric Khoo ( 12 Stories, My Magic, Tatsumi ) e scritta da Eduard Khoo, sarà distribuita in Italia da Europictures e arriverà nelle sale a partire dal 26 giugno 2025. Un viaggio tra mondi: trama e significato di Spirit World – La Festa delle Lanterne. Il film trae ispirazione dalla tradizione giapponese dell’ Obon, conosciuta come la Festa delle Lanterne, un’antica celebrazione estiva durante la quale i defunti fanno visita ai loro cari ancora in vita. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com