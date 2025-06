Spinge a terra la cassiera e fugge con 1.500 euro dal supermercato del centro di Torino | arrestato

In un gesto di audacia e violenza, un uomo ha assalito una cassiera nel supermercato Despar Express di Torino, arraffando 1.500 euro prima di fuggire lungo corso Vittorio Emanuele II. La rapida analisi dei sistemi di videosorveglianza ha permesso agli agenti di rintracciarlo in breve tempo. La città si interroga su come rafforzare la sicurezza nei punti di vendita per prevenire simili incidenti.

È entrato nel supermercato Despar express di corso Galileo Ferraris a Torino, ha spinto a terra una cassiera e ha prelevato dal registratore di cassa 1.500 euro, soldi con i quali è fuggito lungo corso Vittorio Emanuele II. L’analisi di diversi sistemi di videosorveglianza ha permesso agli agenti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Spinge a terra la cassiera e fugge con 1.500 euro dal supermercato del centro di Torino: arrestato

