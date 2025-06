Spider-Man | Beyond the Spider-Verse Shameik Moore offre un intrigante aggiornamento

Preparati a scoprire le ultime novità su "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse"! Shameik Moore, il carismatico doppiatore di Miles Morales, rivela un intrigante aggiornamento sul tanto atteso film, alimentando l’entusiasmo dei fan. A oltre due anni dalla fine di "Across the Spider-Verse", l’attesa si fa sempre più intensa: Sony sta per chiudere la trilogia di Miles Morales con un’uscita che promette emozioni e sorprese.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse riceve il suo primo aggiornamento dal doppiatore di Miles Morales, Shameik Moore, da quando è stata annunciata la nuova data di uscita del film. A più di due anni dalla fine di Spider-Man: Across the Spider-Verse, la Sony sta finalmente per concludere la trilogia di Miles Morales, con il prossimo film che è attualmente in produzione. Dopo la conferma che la data di uscita del terzo film è stata ufficialmente fissata al 2027, i fan della Marvel potrebbero finalmente essere vicini a scoprire ulteriori indizi sul finale della trilogia.

