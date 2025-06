Spiare i messaggi WhatsApp altrui può costare fino a 10 anni di carcere

La privacy digitale è un diritto fondamentale che non può essere violato senza conseguenze. La recente sentenza della Corte di Cassazione, emessa il 5 giugno 2025, stabilisce con fermezza che spiare i messaggi WhatsApp altrui può comportare fino a 10 anni di carcere. Questa decisione rappresenta un potente segnale di tutela per tutti noi, sottolineando quanto sia essenziale rispettare la riservatezza e la legalità nel mondo digitale.

La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza che segna un punto di svolta nella tutela della privacy digitale: spiare i messaggi WhatsApp altrui può costare fino a dieci anni di carcere. La decisione, pubblicata il 5 giugno 2025, arriva dopo il caso di un uomo di Messina che, nel tentativo di raccogliere prove contro la ex moglie durante una causa di separazione, ha violato la sua riservatezza accedendo illegalmente ai suoi telefoni protetti da password. Il caso che ha fatto giurisprudenza. La vicenda nasce da una separazione coniugale degenerata in un vero e proprio stalking digitale. L'uomo aveva scaricato screenshot delle chat WhatsApp e i registri delle chiamate della ex moglie, utilizzandoli come prove nel procedimento civile.