Spiagge Sicure | continuano i controlli della polizia locale

Le spiagge sicure sono una priorità per garantire un’estate all’insegna del relax e della sicurezza. Continuano senza sosta i controlli della polizia locale del Lido, che con passione e dedizione vigilano sulla tutela di cittadini e turisti. Con l’uso dei quad, gli agenti monitorano ogni angolo dell’arenile, assicurando che gli standard di sicurezza siano rispettati e che tutti possano godersi il mare in serenità. La sicurezza sulla spiaggia non si ferma qui…

Proseguono i controlli del programma "Spiagge Sicure" al Lido a una settimana dall’apertura degli stabilimenti balneari. L’operazione di martedì ha visto impegnati gli operatori della polizia locale del Lido con i quad, per la copertura dell’arenile e della zona sabbiosa, dove erano attivi alcuni. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - "Spiagge Sicure": continuano i controlli della polizia locale

In questa notizia si parla di: spiagge - sicure - controlli - polizia

“La sicurezza nei cantieri pubblici e la tutela dei lavoratori”, all’Università di Macerata una iniziativa sulla prevenzione degli incidenti in edilizia Sicurezza, prevenzione e tutela delle condizioni di salute dei lavoratori edili in particolare di quelli che operano nei Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Spiagge Sicure: continuano i controlli della Polizia Locale al Lido a una settimana dall'apertura degli stabilimenti balneari; “Spiagge Sicure”: continuano i controlli della Polizia Locale al Lido – TG Plus NEWS Venezia; 'Spiagge Sicure': continuano i controlli della Polizia Locale al Lido a una settimana dall'apertura degli stabilimenti balneari.

“Spiagge libere” e balneazione sicura: le operazioni della Guardia costiera di Messina VIDEO - 000€ di verbali, di cui 6 soltanto alle moto d'acqua" The post “Spiagge libere” e balneazione sicura: le operazioni della Guardia costiera di Mess ...

Spiagge libere di Posillipo, approvate le nuove regole per l’accesso - Questo è stato l'oggetto di discussione della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.