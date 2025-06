Spi Cgil e Cpia ancora insieme per l’inclusione sociale delle persone immigrate

Un impegno condiviso per l’inclusione sociale e l’integrazione culturale delle persone immigrate. Lo Spi Cgil della Spezia e il Cpia rafforzano così la loro collaborazione con un nuovo protocollo triennale, frutto di due anni di sperimentazione di successo. Questa sinergia testimonia la volontà di creare opportunità di crescita e di integrazione durature. Con questo progetto, si conferma ancora una volta che il futuro si costruisce insieme, puntando all’accoglienza e alla solidarietà.

La Spezia, 11 giugno 2025 – È stato siglato in questi giorni il nuovo protocollo d'intesa tra lo Spi Cgil della Spezia e il Cpia (Centro provinciale per l'istruzione degli adulti), finalizzato al supporto di attività didattiche e laboratoriali rivolte agli studenti immigrati. Il protocollo, di durata triennale, siglato a conclusione di due anni di positiva sperimentazione, si inserisce nel solco di un percorso già avviato da anni grazie alla collaborazione con la Cgil e la Fiom, che ha visto l'impegno continuo dei volontari dello SPI, in gran parte ex insegnanti, al fianco della scuola pubblica.

Cosa riportano altre fonti

