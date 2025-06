Spettro autistico e lavoro a Empoli l’ultimo incontro del ciclo ‘Conosciamoci’

Scopri come l’inserimento lavorativo può trasformare la vita delle persone con autismo. Venerdì 13 giugno, presso il Cenacolo degli Agostiniani di Empoli, si conclude il ciclo "Conosciamoci - L’autismo da tutti i punti di vista" con un evento dedicato allo spettro autistico e il lavoro. Un'occasione unica per approfondire, condividere buone pratiche e promuovere un'inclusione reale. Non mancate: insieme possiamo fare la differenza!

Empoli, 9 giugno 2025 - Terzo appuntamento del ciclo di incontri formativi a ingresso libero “Conosciamoci - L’autismo da tutti i punti di vista”, promosso dall’associazione Abbracciami Aps con il patrocinio del Comune di Empoli e della Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa. Venerdì 13 giugno dalle 18.30, al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli (via dei Neri, 15) si parlerà di spettro autistico e lavoro, nel corso dell’iniziativa conclusiva del percorso di divulgazione e approfondimento avviato nel mese di marzo con un focus dedicato alle famiglie e proseguito nel mese di maggio con una iniziativa dedicata a scuola e spettro autistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spettro autistico e lavoro, a Empoli l’ultimo incontro del ciclo ‘Conosciamoci’

Empoli, scuola e spettro autistico: incontro formativo al Cenacolo degli Agostiniani - Il 23 maggio, alle 18.30, il Cenacolo degli Agostiniani di Empoli ospiterà un incontro formativo dedicato allo spettro autistico.

