Spese militari al 5% del Pil La Nato valuta di conteggiare anche gli aiuti all’Ucraina

In vista del vertice dell’Aia di fine mese, la Nato sta valutando una modifica significativa alla metrica della spesa dei membri, per includere i finanziamenti e gli aiuti militari destinati all’Ucraina nel computo del nuovo obiettivo di spesa che verrà stabilito durante il Summit. È quanto emerge da una bozza della dichiarazione finale, visionata da Bloomberg, che sarà discussa dai leader dell’Alleanza. Contare gli aiuti a Kyiv come parte della spesa militare La bozza, contrariamente ai documenti precedenti che toccavano temi più ampi — tra cui i rapporti con la Cina o l’adesione formale dell’Ucraina — parrebbe concentrarsi esclusivamente sul budget e sulle capacità operative. 🔗 Leggi su Formiche.net