Spes non confundit

Spes non confundit: questo antico insegnamento si è rinnovato nel cuore di Treviso, durante la 20ª Giornata della Comunicazione. La libreria Paoline ha accolto un evento speciale dedicato alla riflessione sul valore profondo della comunicazione, alla luce della 56ª Giornata Mondiale dedicata alla comunicazione sociale. Un momento di incontro e confronto che ha rafforzato l’impegno a diffondere messaggi autentici e significativi, fondamentali per costruire ponti di comprensione e fiducia tra le persone.

Qualche giorno fa la libreria Paoline di Treviso, nell'ambito sia della 20a Giornata della Comunicazione, impegno annuale delle stesse PaolinePaolini, sia della 56a Giornata Mondiale della Comunicazione Sociale, ha organizzato un importante evento di riflessione sul valore della comunicazione. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - "Spes non confundit"

Su questo argomento da altre fonti

Spes non confundit.

Giubileo, Spes non confundit: “Rianimare la speranza” - “Sostenuto da una così lunga tradizione e nella certezza che questo Anno giubilare potrà essere per tutta la Chiesa un’intensa ...

Papa Francesco: Spes non confundit, “amnistia o condono” per i detenuti, “aprirò una porta santa in un carcere” - Lo annuncia il Papa, nella Bolla di indizione del Giubileo Ordinario 2025, “Spes non confundit”, in cui cita i detenuti che, “privi della libertà, sperimentano ogni giorno, oltre alla ...