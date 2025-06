sperimentazione sui beagle di aptuit dal tar del lazio nuovo rinvio

L'attesa decisione sul futuro dei beagle di Aptuit si prolunga, alimentando il dibattito etico e scientifico. I giudici del Tar del Lazio hanno chiesto ulteriori ragguagli prima di pronunciarsi, rimandando la sentenza prevista per ieri. Un nuovo rinvio che lascia aperti interrogativi cruciali sulla sperimentazione animale e sul rispetto delle norme vigenti. La vicenda continua a tenere banco, evidenziando l'importanza di un equilibrio tra innovazione e tutela etica.

