Spartizione nelle partecipate Valsecchi | Solo noi facciamo opposizione

La situazione nelle partecipate Valsecchi 160 è allarmante: solo noi facciamo opposizione, denunciando come queste società siano usate come un bancomat e merce di scambio. Consulenze affidate agli "amici degli amici" con affidamenti diretti da decine di migliaia di euro svelano magheggi che farebbero impallidire anche i magistrati di Mani Pulite. La maggioranza di centrosinistra, concentrata sui giochi di potere, sembra aver perso di vista il bene comune.

Le società partecipate usate come un bancomat e merce di scambio, le consulenze affidate agli "amici degli amici" con affidamenti diretti di decine e decine migliaia di euro, magheggi che farebbero impallidire anche i magistrati di mani pulite. Maggioranza di centro sinistra concentrata sui. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Spartizione nelle partecipate, Valsecchi: “Solo noi facciamo opposizione”

In questa notizia si parla di: partecipate - spartizione - valsecchi - facciamo

Partecipate, spartizione completata: Riva alla guida di Lario Reti, Rota in Silea - conclusione di un'epoca di incertezze e negoziati serrati, aprendo le porte a una nuova fase di collaborazione strategica e sviluppo condiviso.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Spartizione nelle partecipate, Valsecchi: “Solo noi facciamo opposizione”.

Spartizione nelle partecipate, Valsecchi: “Solo noi facciamo opposizione” - Il capogruppo di Appello per Lecco bacchetta maggioranza e minoranze: “C'è più interesse per poltrone e bandierine che per il bene comune” ...