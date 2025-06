Sparkle guida la costruzione del cavo Asia-Africa-Europe-2 per connettività globale

In un mondo sempre più connesso, Sparkle si conferma protagonista nella costruzione del sistema di cavi sottomarini Asia-Africa-Europe-2. Questa infrastruttura innovativa collegherà Hong Kong, Singapore e l’Italia, attraversando corridoi terrestri ad alta capacità e sicurezza in Thailandia, Penisola Arabica ed Egitto. Con estensioni strategiche lungo il percorso, il progetto promette di rivoluzionare la connettività globale, rafforzando le reti tra continenti e aprendo nuove opportunità di crescita e collaborazione internazionale. In questo scenario, il futuro della comunicazione si disegna all’insegna della robustez

Sparkle, in consorzio con Pccw Global, Telecom Egypt e Zain Omantel International costruirà il sistema di cavi sottomarini Asia-Africa-Europe-2 per collegare Hong Kong, Singapore e l'Italia, utilizzando corridoi terrestri sicuri e ad alta capacità in Thailandia, Penisola Arabica ed Egitto. Lungo il suo tracciato, precisa una nota, includerà estensioni verso destinazioni strategiche, rafforzando ulteriormente la connettività intercontinentale. In Italia il nuovo sistema approderà nella Genova Landing Platform di Sparkle. "E' un progetto innovativo perfettamente in linea con la strategia a lungo termine di Sparkle volta a rafforzare il corridoio Asia-Africa-Europa aumentando la diversificazione dei percorsi e assicurando i più alti livelli di resilienza della rete" spiega Enrico Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sparkle guida la costruzione del cavo Asia-Africa-Europe-2 per connettività globale

