Sparisce Wow Spazio Fumetto | Domenica chiudiamo l’attività Ostacolati da troppa burocrazia

Una pagina triste si volta per gli amanti del fumetto a Milano: domenica 15 giugno, Wow Spazio Fumetto chiuderà i battenti dopo 14 anni di passione e cultura. La notizia ha suscitato un forte senso di perdita tra appassionati e cittadini. Tuttavia, a sorpresa, arriva una lettera dal Comune che apre nuove speranze. Riuscirà questa voce a riaccendere il sorriso di tutti? Restate sintonizzati, perché il futuro potrebbe riservare ancora molte sorprese.

Milano – La giornata, ieri, è iniziata con un “ sob “, che sulle vignette illustrate indica il rumore del singhiozzo o del pianto. Tristezza perché “domenica 15 giugno Wow Spazio Fumetto termina la sua attività”, questo l’annuncio del polo di viale Campania 12 gestito da 14 anni dalla Fondazione Franco Fossati. In serata, colpo di scena. “Gulp“ per la sorpresa generata da una lettera firmata dal direttore Area biblioteche del Comune di Milano Stefano Parise, che però per i gestori è “tardiva”: “Fino alla gara di aggiudicazione della nuova concessione, è consentito rimanere dietro pagamento di una indennità di occupazione”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it