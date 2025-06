Spari tra la gente a Torre Annunziata arrestati fratelli di 20 e 16 anni | contestata l'aggravante mafiosa

Una giornata di tensione scuote Torre Annunziata: due giovani fratelli, 20 e 16 anni, sono stati arrestati dalla Polizia in seguito a una sparatoria avvenuta il 9 marzo, inserita nelle faide tra clan locali. Un episodio che getta nuova luce sulla triste realtĂ della criminalitĂ organizzata. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda e gli sviluppi sul fronte giudiziario e sociale.

Due fratelli di 20 e 16 anni sono stati arrestati dalla Polizia per la sparatoria del 9 marzo a Torre Annunziata (Napoli); l'episodio si inquadra nei contrasti tra clan della zona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Malore improvviso mentre è in auto: Torre Annunziata piange stimato caposala - Torre Annunziata è in lutto per la prematura scomparsa di Tobia Fontanella, 61 anni, stimato caposala della sala operatoria dell'ospedale di Boscotrecase.

Grossi guai per Massimo Coppola, il sindaco di Sorrento, in provincia di Napoli. Il primo cittadino, avvocato di 48 anni, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per reati contro la pubblica amministrazione. Ne ha dato mandato la Procura di Torre Annunziata, Partecipa alla discussione

La Guardia di Finanza ha arrestato il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola: secondo quanto si apprende, è stato bloccato ieri sera mentre intascava del denaro, nel corso di una cena a cui ha preso parte dopo un evento sportivo.. La Procura di Torre Annunzi Partecipa alla discussione

