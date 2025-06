Spari in centro cittadino arrestato nel Napoletano

Una notte di paura nel cuore di Torre Annunziata, con spari che hanno scosso il centro cittadino. Oggi, la svolta: l’autore dell’inquietante sparatoria, avvenuta tre mesi fa, è stato finalmente arrestato. Gli agenti della squadra mobile partenopea e del commissariato locale hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare, portando alla luce i dettagli di un episodio che aveva lasciato la comunità sgomenta. La giustizia fa passi avanti, garantendo sicurezza e tranquillità ai cittadini.

Sarebbe l'autore dell'esplosione di diversi colpi di arma da fuoco nel centro cittadino di Torre Annunziata tre mesi fa: arrestato. Ad eseguire l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, sono stati gli agenti della squadra mobile partenopea e del commissariato di Torre Annunziata: destinataria una persona, accusata – in concorso con un minorenne – di detenzione e porto illegali di arma da fuoco e di pubblica intimidazione con uso di armi, delitti aggravati dal metodo mafioso. I fatti risalgono al 9 marzo scorso, quando furono esplosi, nel centro cittadino, in piena mattinata e nonostante la presenza di pedoni e automobilisti, diversi colpi di arma da fuoco.

