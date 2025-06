Spari contro un' agenzia di pompe funebri

Un episodio inquietante scuote Napoli: ieri sera, colpi di arma da fuoco hanno danneggiato un'agenzia di pompe funebri in Corso Sirena, fortunatamente senza feriti. L'intervento tempestivo dei carabinieri si è concentrato sulla scena, avviando le indagini per chiarire il motivo di questa intimidazione. Un episodio che solleva molte domande sulla sicurezza e la serenità della città . Restiamo aggiornati sugli sviluppi di questa vicenda critica.

Ieri in tarda serata i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in corso Sirena per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Secondo quanto rilevato, due proiettili avrebbero danneggiato la vetrata esterna di un'agenzia di trasporti funebri. Non ci sono feriti. Indagini.

