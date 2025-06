Spari contro una casa a Passo di Rigano | un 39enne finisce in carcere con l' accusa di tentato omicidio

Una notte di paura a Passo di Rigano: un uomo di 39 anni ha sparato dieci colpi contro una casa, mettendo a rischio l’incolumità di una famiglia. La sua azione, avvenuta il 27 aprile scorso, lo ha portato dritto in carcere con l’accusa di tentato omicidio. La vicenda si inserisce in un contesto segnato da eventi drammatici anche a Monreale, sollevando preoccupazioni e domande sulla sicurezza della comunità.

È finito in carcere con l'accusa di tentato omicidio l'uomo di 39 anni che la sera dello scorso 27 aprile ha esploso dieci colpi d'arma da fuoco contro la casa di una famiglia in via Mozambico, a Passo di Rigano, proprio mentre a Monreale si stava consumando una strage. Il gip ha emesso.

