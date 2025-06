Sparatoria a Graz l’autore della strage a scuola ha lasciato una lettera d’addio

Una tragedia sconvolgente scuote Graz, dove un giovane di 21 anni ha aperto il fuoco nella scuola Borg, provocando la perdita di 11 vite e lasciando una comunità pietrificata dal dolore. Prima di compiere l'irreparabile, l’autore della strage ha scritto una lettera d’addio che ha ormai fatto il giro del mondo, sollevando domande sulla fragilità mentale e sui segnali mancati. La memoria delle vittime e il dolore collettivo si intrecciano in un silenzioso momento di riflessione.

Ha lasciato una lettera di addio il 21enne che ha fatto una strage nella scuola Borg di Graz, teatro ieri, martedì 10 giugno, della più grave sparatoria della storia dell’Austria. Il bilancio finale delle vittime è di 11 morti, tra cui l’aggressore che si è tolto la vita, e diversi feriti di cui alcuni gravi. Oggi in Austria alle 10, orario in cui ieri è avvenuta la sparatoria, è stato osservato un minuto di silenzio nell’ambito dei tre giorni di lutto nazionale, mentre ieri sera hanno partecipato a Graz a una messa e una veglia di preghiera per le vittime. Sparatoria a Graz, veglia di preghiera Tuesday, June 10, 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sparatoria a Graz, l’autore della strage a scuola ha lasciato una lettera d’addio

