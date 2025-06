Sparano in pieno giorno tra la folla | identificati e arrestati un uomo e un minorenne

Un episodio di tensione e paura che ha scosso la tranquillità urbana. La mattina del 9 marzo, nel cuore della città, un uomo e un minorenne hanno aperto il fuoco tra la folla, seminando panico tra pedoni e automobilisti. Le forze dell'ordine, immediatamente all'opera, hanno avviato le indagini, concentrandosi sulla pista dei sospetti coinvolti e sul movente di questa inquietante vicenda.

Era la mattina dello scorso 9 marzo quando, in pieno centro cittadino, tra pedoni e automobilisti, un uomo aveva iniziato a sparare. Diversi i colpi d'arma da fuoco esplosi, mentre le persone presenti in zona scappavano terrorizzate. Gli inquirenti avevano subito percorso la pista dei.

