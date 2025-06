spalletti esonerato e ilary blasi balla sulle note di piccolo uomo il web sorride per la presunta frecciatina

Ma l’immagine della conduttrice che balla sulle note di "Piccolo Uomo" ha acceso i commenti, diventando il simbolo di una presunta frecciatina verso le recenti decisioni della FIGC. Tra ironia e polemiche, il web si scatena, lasciando intuire che anche nel mondo dello spettacolo la passione per il calcio non si ferma. La questione Spalletti e il suo addio, ormai, si trasforma in un caso di costume che coinvolge tutti.

Come tutti i tifosi dell'Italia ben sanno, Luciano Spalletti è stato esonerato. La sua guida come ct è stata decisamente breve. Il nostro movimento sportivo non può permettersi di mancare nuovamente all'appuntamento della Coppa del Mondo, dunque si è deciso di intervenire in maniera drastica. La notizia è stata presa in vario modo online e oggi, con una storia Instagram, sembra proprio che anche Ilary Blasi abbia reagito. Non abbiamo certezze, per quanto i social hanno già espresso ampiamente il proprio parere a riguardo. Lei non proferisce parola, balla serena in veranda. Il presunto riferimento a Spalletti risiede unicamente nel brano scelto: " Piccolo uomo ".