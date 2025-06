Spalletti distrutto | Presuntuoso Molti volevano rifiutare la chiamata

Spalletti, un vero e proprio rebus calcistico, si trova al centro di polemiche infuocate dopo il suo rifiuto di prendere la guida della Nazionale italiana. Criticato per presunzione e gestione, ora il commissario tecnico lasciato libero apre una fase incerta: chi sarà il prossimo allenatore per condurre l’Italia verso i Mondiali 2026? La questione è calda e le decisioni cruciali sono ancora tutte da definire.

Nazionale, attacco diretto all'ex ct che finisce nel mirino per la sua gestione Un vero e proprio rebus. Luciano Spalletti non è più l'allenatore della Nazionale e ora, dopo il rifiuto di Claudio Ranieri, c'è da risolvere la questione legata alla panchina azzurra. A chi affidare la guida dell' Italia per queste qualificazioni ai prossimi Mondiali, con lo spauracchio di restare fuori anche da Canada-Usa-Messico 2026. Attacco a Spalletti: "Presuntoso" (LaPresse) – calciomercato.it Tutti gli indizi sembrano portare a Gennaro Gattuso, che ha terminato la stagione con l' Hajduk Spalato, chiudendo al secondo posto in campionato.