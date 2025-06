Spal Store futuro nell’incertezza I dipendenti | Restiamo in attesa E alle ’Mura’ il negozio è chiuso

L’incertezza avvolge gli Spal Store: tra serrande abbassate e attese, i dipendenti affrontano un futuro ancora tutto da scrivere. Dopo un breve incontro tra proprietà, rappresentata da Joe Tacopina, e il mondo Spal, si percepisce un senso di smarrimento e insoddisfazione tra ferraresi e tifosi. La strada verso un nuovo capitolo è tutt’altro che definita, ma l’unità della comunità spallina si fa sentire più forte che mai.

Un futuro incerto negli Spal Store, tra attese e serranda abbassata. Nel giorno successivo all’incontro, durato poco più di mezz’ora, tra la proprietà rappresentata da Joe Tacopina, i dipendenti e i collaboratori del mondo Spal, regna un sentimento di smarrimento. In quanto non è ancora ben definito quale sarà il reale futuro della società estense. Ferraresi e tifosi spallini, hanno una chiara posizione contro la proprietà e chiedono un cambio per ripartire, ma allo stato attuale Tacopina conferma la volontà di andare avanti. Un concetto trapelato anche nello Spal Store di via Mazzini, dal personale dipendente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it