Spal e politica le opposizioni chiedono un Consiglio comunale straordinario

Le opposizioni chiedono un consiglio comunale straordinario per affrontare la crisi della Spal, simbolo di passione e tradizione sportiva ferrarese. La situazione drammatica del club, con l’iscrizione in Serie C ancora in bilico, ha acceso il dibattito politico sulla tutela del patrimonio sportivo locale. Ora, le forze politiche sono chiamate a trovare una soluzione condivisa per risollevare le sorti della squadra e rasserenare i tifosi, perché il cuore di Ferrara non merita di arrendersi.

Lo sprofondo nel quale si trova la Spal, a causa della mancata iscrizione in Serie C, continua a non lasciare indifferente la politica ferrarese. Dopo il comunicato della proprietà , che ha ribadito l'intenzione di restare alla guida del club e di provare a iscriverlo in una categoria inferiore, e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Spal e politica, le opposizioni chiedono un Consiglio comunale straordinario

