Spaccio furti e precedenti vari | quattro irregolari espulsi e rimpatriati

Nel mese di maggio, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Piacenza ha intensificato le operazioni di contrasto all’immigrazione irregolare, portando al rimpatrio di quattro cittadini stranieri con precedenti e violazioni varie. Questi interventi dimostrano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel tutelare la sicurezza e il rispetto delle leggi sul territorio. Un’azione decisa che testimonia quanto l’efficacia delle politiche di controllo sia fondamentale per il benessere collettivo.

Nel mese di maggio, l'Ufficio Immigrazione della Questura di Piacenza ha intensificato le attività di polizia finalizzate al rintraccio di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale riuscendo ad eseguire il rimpatrio di ben quattro clandestini nei Paesi di origine, tra i quali.

