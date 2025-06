Spacciatore ai domiciliari 94enne in cella

Il sistema giudiziario italiano si trova ancora una volta al centro di polemiche e dubbi, con decisioni che lasciano sgomenti e interrogativi aperti. Due casi recenti mettono in discussione la coerenza e l’equità delle scelte delle toghe: un 94enne ai domiciliari e un albanese beccato con 25 chili di cocaina, mentre un anziano condannato per una bancarotta risulta rinchiuso. Quale messaggio trasmettono queste scelte alla società? Continua a leggere.

Ennesimo cortocircuito nelle decisioni delle toghe: un albanese beccato con 25 chili di cocaina viene rimandato a casa dal gip. Invece, un anziano condannato per una bancarotta di 15 anni fa è stato rinchiuso nel carcere di Sollicciano, a Firenze. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Spacciatore ai domiciliari, 94enne in cella

