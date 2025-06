Sovraffollamento e problemi strutturali | la situazione del carcere di Latina

La realtà delle carceri italiane, come quella di Latina, svela un quadro complesso e preoccupante di sovraffollamento e problematiche strutturali. L’associazione Luca Coscioni ha reso pubbliche le relazioni delle ASL che monitorano gli istituti penitenziari, svelando una situazione critica ancora in gran parte invisibile. Solo 66 aziende sanitarie locali hanno risposto finora, lasciando emergere un’urgenza di intervento e di riforma che non può più essere rimandata.

Sovraffollamento, suicidi e violenze: la situazione delle carceri a Milano e in Lombardia nel report di Antigone - La situazione carceraria a Milano e in Lombardia è critica: San Vittore, il carcere più sovraffollato d'Italia, fa da eco a una realtà allarmante.

Nelle carceri italiane si continua a morire. Suicidi, tentati suicidi, atti di autolesionismo: la punta di un iceberg fatto di sovraffollamento, carenze strutturali, isolamento e assenza di progettualità. Come riporta l'appello firmato dal Presidente dell'Anm, Cesare Par Partecipa alla discussione

Un tasso di sovraffollamento del 133 per cento, con trenta strutture in cui le persone vivono in spazi inferiori ai tre metri quadrati. è uno dei dati che emergono da "Senza respiro", il rapporto dell'associazione Antigone sulla situazione delle carceri italiane Partecipa alla discussione

