Sovraffollamento delle carceri la mossa di Nordio | Tossicodipendenti in comunità di recupero

Il sovraffollamento delle carceri può essere affrontato anche inserendo chi è in galera per reati connessi alla tossicodipendenza in comunità di recupero, favorendone la riabilitazione. È questa la tesi esposta dal ministro della Giustizia Carlo Nordio nel corso di un incontro sul tema organizzato dalla Corte dei conti. Un detenuto su cinque si droga. Il 20% dei detenuti in Italia ha problemi di tossicodipendenza. Il 30 % sono stranieri e un altro 30% riguarda detenuti in attesa di giudizio. Parlando dinanzi ai giudici contabili il Guardasigilli ha detto che “la disintossicazione in sede penale può trasformarsi nella prima forma di rieducazione del condannato, con evidenti vantaggi per la riduzione dell’annoso problema del sovraffollamento carcerari”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it