Sottocorona | Dove salgono le temperature Le previsioni sul caldo

L'estate meteorologica è ufficialmente iniziata, portando con sé cieli limpidi e temperature in costante aumento. Paolo Sottocorona, su La7, rassicura che, per ora, l’Italia gode di condizioni stabili, con solo sporadiche nuvole di passaggio. Ma quali sono le prospettive per i prossimi giorni? Scopriamo insieme cosa ci riserva il clima e se il caldo farà ancora più sul serio.

L'estate meteorologica è partita in quarta, con cieli sostanzialmente sgomberi e temperature sostenute. Nelle previsioni meteo di mercoledì 11 giugno Paolo Sottocorona, su La7, spiega che sull'Italia come nei giorni scorsi si registra solo "qualche nuvola di scarsa consistenza". Ci sarà a breve un cambiamento del tempo sull'Italia? "Sostanzialmente no", osserva l'esperto. Oggi sono possibili solo "debolissime ed eventuali precipitazioni sulle zone alpine", e qualche nuvola in più al nord e al centro. Al sud possibili temporali molto isolati. Giovedì 12 giugno qualche precipitazione a nord a ridosso dei rilievi, mentre venerdì 13 giugno "qualcosa cambia, non tanto al sud e al centro ma al nord si presenta instabilità" con possibili precipitazioni "nel pomeriggio". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sottocorona: "Dove salgono le temperature". Le previsioni sul caldo

In questa notizia si parla di: sottocorona - temperature - previsioni - salgono

Sottocorona allontana l'estate: “Temperature ribelli e non particolarmente alte” - Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, analizza le temperature anomale della stagione primaverile in Italia.

